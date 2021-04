Stop alle gomme invernali, subentrano gli pneumatici estivi: info, date e proroghe per la sostituzione

Entro il 15 Aprile 2021 è obbligatorio effettuare il passaggio da pneumatici invernali a pneumatici estivi ma, come ogni anno, sarà possibile usufruire di una proroga della validità di un mese e sostituire le gomme invernali entro e non oltre il 15 Maggio 2021.

Cambio gomme: info ed esenzioni

La normativa che regolamenta la sicurezza stradale prevede ogni anno l'utilizzo delle gomme invernali nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile dell'anno successivo. Il cambio con le gomme estive può essere effettuato dal 15 aprile e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Nonostante l'attuale suddivisione in zone a colori previste dall'ultimo Dpcm il 15 maggio, quindi, resta l’ultima data utile a livello nazionale per mettersi in regola: chi vive in un territorio che si trova in “Zona Rossa” ha comunque la possibilità di recarsi regolarmente da un gommista, con appropriata autocertificazione, per poter effettuare la sostituzione. Lo spostamento in questo caso è infatti ritenuto motivo di necessità.

Esenzioni

E' esente dalla sostituzione chi utilizza determinate tipologie di pneumatici:

un set di "gomme 4 stagioni"

gomme con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. (Riconoscere l'indice di velocità è semplice: si tratta di un codice alfabetico presente sul fianco di uno degli pneumatici, che corrisponde alla velocità massima alla quale uno pneumatico può viaggiare)

Sanzioni

Sanzioni pecuniarie del valore di 422 a 1695 euro e sanzioni e amministrative quali il ritiro della carta di circolazione, saranno predisposte a chi dovesse essere sorpreso dalle forze dell’ordine con pneumatici non idonei.