Problemi informatici, saranno pubblicate dall'8 luglio le graduatorie dei nidi d'infanzia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le graduatorie dei bambini ammessi ai nidi comunali, di Fondazione Cresciamo e convenzionati di Modena per l’anno educativo 2024/2025 saranno pubblicate sul sito del Comune di Modena lunedì 8 luglio.

“In questi giorni, subito dopo la nomina, sono stata contattata da diversi genitori, che ringrazio per le sollecitazioni, in merito alla data di uscita delle graduatorie – afferma la nuova assessora alle Politiche educative Federica Venturelli - Capisco bene quanto il servizio sia fondamentale per tante famiglie e quanto sia importante per l’organizzazione familiare avere quanto prima risposte”.

Già da alcuni anni il Settore Servizi educativi lavora per anticipare, riuscendoci, la data di uscita delle graduatorie, purtroppo quest’anno nella fase di passaggio al nuovo sistema informatico adottato dall’Amministrazione comunale, sono emersi problemi tecnici che hanno indotto a rallentare la pubblicazione e a procedere con ulteriori controlli. “Da subito – aggiunge l’assessora - ci siamo presi carico del problema e ci siamo attivati per collaborare con i servizi informatici al fine di risolvere le criticità e arrivare quanto prima alla pubblicazione delle graduatorie che già dalla prossima settimana saranno consultabili”.

Con una determina comunale, dunque, è stato deciso di prorogare di 30 giorni il termine di decorrenza per la pubblicazione della graduatoria di ammissione, che sarebbe scaduto proprio oggi (dopo 120giorni).