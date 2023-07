Grande successo di Fiorachella 2023. Tante presenze al festival fioranese

Il festival musicale Fiorachella è stato un grande successo. Gli scorsi venerdì 14 e sabato 15 luglio presso il parco di Villa Pace a Fiorano Modenese ha preso corpo infatti la quarta edizione della manifestazione, partecipata da più di 5 mila persone nella somma di entrambe le date.

Oltre alla peculiare proposta artistica, con musicisti della scena indipendente e alternativa di particolare clamore – quali Ibisco, Legno, Miglio o Cmqmartina – i volontari di Fiorano Free Music con la collaborazione di Radio Antenna 1 hanno offerto davvero un bel momento di condivisione e divertimento. Dalle tigelle al cibo vegano, dalle proiezioni luminose alle truccatrici, fino alla sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili; il tutto immersi nel verde di un parco del centro città, raccogliendo appassionati e interessati di ogni età, in un clima di grande positività e senza ne sia scaturito alcun tipo di disagio per la cittadinanza.

“Quando l'Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Francesco Tosi – collabora con giovani volenterosi e creativi sostenendone iniziative pubbliche è sempre una gran bella cosa. Certamente incoraggia vedere un gruppo di volontari che si raccolgono attorno a Fiorano Free Music e a Radio Antenna 1 per offrire, soprattutto ai giovani ma non solo, serate musicali di svago stando insieme positivamente, unendo il divertimento alla correttezza. Grazie dunque a quanti hanno collaborato a questa iniziativa che ha certamente arricchito l'estate fioranese”.

"Siamo davvero molto contenti – commenta Simone Zocchi, ideatore della manifestazione – perché sono stati due giorni emozionanti per noi organizzatori, per il pubblico e per gli stessi artisti, i quali a detta loro si sono sentiti “coccolati". Credo sia questo uno dei piccoli segreti del Fiorachella, la genuinità. Il Festival sta crescendo e con lui anche le persone che partecipano all'organizzazione e che ringraziamo; ogni volontario che si aggiunge entra a far parte di una particolare alchimia. La nostra volontà è che il Fiorachella cresca poco alla volta ma senza perdere l'identità e senza snaturare i legami che lo sostengono. Come FioranoFM ci teniamo a ringraziare l'Amministrazione e i tecnici comunali, oltre agli sponsor che ci supportano. Organizzare un festival è molto complicato, date le grande mole di regole, normative e burocrazia. Capita anche di pensare – non così raramente – di voler mollare, e se non fosse per l’impegno di più soggetti, non ce la potremmo fare. In ultimo devo dire che Villa Pace sembra sia nata per la musica live: l'acustica è perfetta, e uno dei nostri obiettivi era proprio la riqualificazione del parco attraverso eventi culturali che gli rendessero giustizia. Speriamo davvero di poter continuare su questa strada. Grazie a tutti.”