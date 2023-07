Grande successo per "Romagna Nostra", oltre 200 i partecipanti alla serata di beneficenza

Grande successo per l'evento di raccolta fondi "Romagna nostra" a favore della ricostruzione in Romagna a seguito dell'alluvione. Una iniziativa fortemente voluta e promossa dal Distretto Lions 108 tb che comprende le province di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Rovigo e La Spezia.

Oltre 200 le richieste di partecipazione alla serata che prevedeva, al costo di una quota di partecipazione, oltre alla cena e all’intrattenimento anche la visita al complesso museale della casa di Enzo Ferrari nella quale si è tenuto l'evento stesso.

Numerosi anche gli ospiti che hanno partecipato e hanno preso la parola in primis il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Due Chef stellati hanno preparato i gustosi piatti serviti all'evento: ossia Luca Marchini e Giuseppe Sgarbi oltre alle varie attività locali che hanno partecipato. Tra gli ospiti della serata anche la cantante Silvia Mezzanotte e il tenore Angelo goffredi che si sono esibiti dal vivo intrattenendo i vari ospiti.

"Questo territorio dimostra ancora una volta, tramite le sue associazioni, una generosità che conforta - Dichiara il Presidnete della Regione Stefano Bonaccini- e conforta soprattutto chi ha perso tutto o quasi. Noi abbiamo aperto un conto corrente un mese fa e quel conto corrente oggi vola verso i 50 milioni di euro quando noi avevamo immaginato di raccoglierne meno di un quarto. C'è chi ha donato il milione di euro come la Ferrari e Gucci, e chi nel suo piccolo ha dato comunque una donazione che è comunque tanto in termini di generosità. L'evento di questa sera è l'ennesimo evento e l'ennesima dimostrazione di questa generosità e solidarietà. Abbiamo danni ingenti in quelle zone che raggiungono circa i 9 miliardi di euro ma tutto quello che si fa a favore delle popolazioni colpite deve solo essere ringraziato."

Durante la serata sono anche stati consegnati i riconoscimenti a persone che si sono distinte per coraggio e supporto alle comunità territoriali più colpite appunto dall'alluvione come i fratelli Oliver e Gianmaria Martini, imprenditori titolari della Azienda Unigrà di Conselice (RA) o l’imprenditore Davide Facchini titolare della Azienda Zappettificio Facchini di Lavezzola (RA) e Graziano Sapuppo, in prima linea nell’emergenza.

"Un'organizzazione importante quella di questa serata - dichiara Christian Bertolini Governatore Distretto Lions 108 tb- perché non solo ha messo al servizio della comunità e capacità dei nostri soci le capacità dei nostri soci ma soprattutto perché abbiamo avuto la capacità e l'occasione di fare rete con tante realtà sia di Amministrazioni comunali sia di private che questa sera hanno risposto a gran voce all'appuntamento Romagna Nostra. Abbiamo avuto circa 250 prenotazioni e devo dire che per essere una prima settimana di luglio siamo molto soddisfatti della presenza e per noi è un grande onore avere tanta gente qui stasera e questo è proprio significativo del fatto che gli italiani hanno un cuore grande e i i Lions che sono abituati a lavorare con le comunità a loro volta hanno un cuore grande e lo vogliono mettere a disposizione degli altri"