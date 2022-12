Come ogni Natale il Grandemilia vicino ai bambini ricoverati al Policlinico di Modena

Elia, la mascotte del Grandemilia è arrivato stamattina insieme a un Babbo Natale molto speciale e ha portato zainetti, peluche di animali e, soprattutto, una Gift Card del valore di 700 euro che servirà per acquistare materiale per la scuola della Pediatria. Ad accoglierlo, una rappresentanza del personale medico e infermieristico, guidata dal prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, la dottoressa Monica Cellini, Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, il dottor Pier Luca Ceccarelli, Direttore della Chirurgia Pediatrica, Maria Cifuni, Coordinatrice infermieristica della Pediatria, insieme a una rappresentanza di medici e infermieri. Con loro le maestre della Scuola Ospedaliera G. Grossi – IC6 di Modena e Spazio Incontro del Comune di Modena.

“Desidero ringraziare il Grandemilia per questa collaborazione che è diventata ormai un a gradita abitudine - ha ricordato il prof. Lorenzo Iughetti – È importante per i nostri bambini ricoverati ricevere attenzioni particolari in questo periodo di feste dove è più difficile rimanere lontani dal proprio ambiente. Sono contento che quest’anno, dopo due anni difficili, a causa della pandemia abbiamo potuto effettuare le consegne direttamente nelle stanze, in tutta sicurezza. È fondamentale l’aiuto che il Grandemilia fornisce alla Scuola che garantisce ai bambini ed agli adolescenti ricoverati il diritto a conoscere e ad apprendere nonostante la malattia consentendo la continuità degli studi, permette agli alunni ed alle famiglie di continuare a sperare, a credere ed investire nel futuro. Al termine della terapia il paziente potrà reinserirsi nel mondo scolastico senza particolari problemi non avendolo di fatto mai abbandonato.”.