Grandemilia e Policlinico insieme per un Natale di sorrisi al reparto di Pediatria

C’era “Mamma Natale” a portare ai bambini del Policlinico di Modena i regali e gli auguri di Grandemilia. La delegazione del centro commerciale è stata accolta nei giorni passati in Pediatria dal suo direttore, Professor Lorenzo Iughetti, e da una delegazione di medici e del personale sanitario che ogni giorno in corsia porta cure e affetto ai piccoli degenti. Con loro le maestre della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” – Istituto Comprensivo 6 di Modena e Spazio Incontro del Comune di Modena.

Grandemilia ha donato ai piccoli ricoverati astucci, peluche e una Gift Card da 700 euro, rinnovando anche quest’anno il proprio impegno nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Un’altra visita della delegazione del centro commerciale era avvenuta in occasione delle festività pasquali.

"Desidero esprimere la mia gratitudine al centro commerciale Grandemilia per la collaborazione consolidata nel tempo - sono le parole del Professor Lorenzo Iughetti - in questo periodo natalizio riveste particolare importanza il gesto di rivolgere attenzioni speciali ai nostri giovani pazienti, i quali si trovano in un contesto dove è particolarmente difficile rimanere distanti dalla propria quotidianità. La significativa donazione di Grandemilia alla nostra scuola riveste un ruolo importante nel facilitare ai bambini e agli adolescenti ricoverati il diritto di accedere alla conoscenza e all'apprendimento, nonostante la malattia. Questo sostegno rafforza la continuità degli studi, facilitando per gli studenti e le loro famiglie la permanenza nella struttura ospedaliera. Al termine della degenza, il bambino sarà in grado di reintegrarsi nel contesto scolastico senza particolari difficoltà, poiché non avrà mai realmente interrotto il percorso di apprendimento"