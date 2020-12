Il bianco Natale che non ci si aspetta, Modena coperta di grandine

Il maltempo di queste ore era atteso e ampiamente previsto, ma pochi potevano immaginare un fenomeno a dir poco singolare come quello che ha colpito la pianura modenese a partire dalle ore 17 di oggi. Un temporale con tuoni e fulmini già di per sè insolito per questo periodo dell'anno, che ha dato vita ad una violenta grandinata.

Chicchi bianchi sono caduti per circa mezz'ora sulla città di Modena e il territorio circostante, creando un uno strato ghiacciato del tutto paragonabile ad una nevicata natalizia.

La circolazione, per quanto di per sè molto ridotta, sta subendo rallentamenti sulle arterie intorno al capoluogo, comprese le autostrade. In A1, all'altezza di Saliceta San Giuliano, si è verificato un incidente, così come sulla Tangenziale di Modena, in zona Cognento. Non si segnalano invece interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo: i danni sono per fortuna stati assenti o molto limitati.

Natale, a Modena quasi mai bianco

Per gli amanti della statistica, l'Osservatorio Geofisico di Unimore evidenzia come nellaserie storica siano stati registrati solo 7 casi di Bianco Natale, l'ultimo con neve depositata al suolo addirittura 57 anni, mentre nel 1990 si ebbe una modesta spruzzata di neve senza deposito al suolo. Mai però si è osservata una grandinata a Natale, e anche il temporale è raro. Se ne ricorda uno ad esempio il Natale 2000, durante piogge e gelicidio, ma solo con un paio di fulmini e tuoni, non continuativo come ora è avvenuto, con caratteristiche piu tipiche dell'estate che dell'inverno.