" Il grazie" di Porta Aperta per la donazione di Seta

Nei giorni scorsi, l'azienda SETA ha consegnato all'associazione Porta Aperta di Modena pacchi dono contenenti generi alimentari, un prezioso contributo alle attività a servizio delle persone senza dimora verso cui l'associazione esprime la propria gratitudine.

"Come è ormai tradizione consolidata della nostra azienda, anche quest’anno SETA ha scelto di compiere un piccolo ma significativo gesto di solidarietà verso chi opera quotidianamente sul territorio a beneficio delle nostre comunità - ha commentato il presidente di SETA Antonio Nicolini - Abbiamo quindi contattato l’associazione Porta Aperta, alla quale abbiamo devoluto i pacchi dono pervenuti in occasione delle recenti festività natalizie, nella certezza che saranno impiegati a favore delle persone più bisognose che afferiscono ai servizi di prima assistenza gestiti dai volontari dell’associazione. E’ certamente solo una piccola azione, ma con la quale dimostriamo tangibilmente la vicinanza ed il sostegno della società che eroga il servizio di trasporto pubblico nei confronti di chi opera a titolo volontario nel campo della solidarietà, attività tanto più preziosa ed apprezzabile in questi tempi di particolare criticità e difficoltà connesse alla pandemia sanitaria in corso".