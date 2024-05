Ristoranti, concerti e disco: ModenaFiere cambia volto e diventa un parco estivo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si chiama GreenCodeLand il nuovo "parco verde estivo" appena allestito nello spazio esterno della Fiera di Modena. Inaugurerà domani, venerdì 31 maggio, alle ore 20.00. Una iniziativa pensata per creare "un’oasi sostenibile fresca e rigogliosa", in grado di offrire una vasta gamma di iniziative ed eventi, attiva per tutta l’estate 2024 nelle serate dal mercoledì al sabato, dalle 20.00 alle 04.00.

Vi saranno strutture temporanee in grado di offrire una vasta scelta di ristoranti, a partire da Dispensa Emilia, poi cocktail bar, intrattenimenti musicali, stand-up comedy e zone relax.

Concerti e discoteca

Il cuore pulsante sarà poi rappresentato dalla Green Music Arena, uno spazio all’aperto interamente dedicato agli spettacoli live, dj set e serate musicali, con grandi ospiti in programma e rivolto a un pubblico trasversale. Venerdì 7 giugno si esibirà infatti Cristina d’Avena e sabato 8 giugno arriverà invece in concerto Ivana Spagna.

Normalmente, la programmazione prevede il sabato sera “DiscoGreen – Music 80/90/2000”, animato da AnimaMia by Radiostella, mentre il venerdì sarà “Top of the Pop”, una selezione musicale adulta e commerciale; il giovedì “UniVersale” sarà rivolto poi a un pubblico universitario e il mercoledì è la serata karaoke, per divertirsi cantando, come condiviso anche da Robby Ruini, direttore artistico del progetto.

Il costo d’ingresso in cassa e tramite la prenotazione online è di 1€ il mercoledì e il giovedì, mentre il venerdì rimarrà a 1€ fino alle 22.30, poi 5€ fino all’01.00 e dopo quell’ora 10€, e infine al sabato saranno 10€ per l’intera serata. Il programma degli eventi è consultabile qui.

Il progetto

Il progetto GreenCodeLand, ospitato nella cornice urbana di ModenaFiere, emerge come iniziativa per certi versi rivoluzionaria in città, mirando a trasformare aree di cemento e asfalto in spazi verdi multifunzionali, destinati ad attività creative, culturali e sociali. Le sue fondamenta si basano sul connubio tra la creazione di fresche aree verdi e un vivace contenitore di attrazioni serali. Palchi a varie altezze, ricoperti di vegetazione rigogliosa e allestiti con alberi, piante e fiori, saranno strategicamente dislocati per ospitare svariate attività e si prevede che il loro posizionamento consentirà di assorbire una quantità di CO2 adeguata a compensare l'impatto ambientale dell’evento.

«GreenCodeLand è un’iniziativa che ci piace tantissimo, perché consente di aprire e di far vivere il quartiere fieristico anche in un periodo dell’anno in cui normalmente non viene utilizzato, in estate – ha spiegato Marco Momoli, AD di Modena Fiere – mentre adesso venendo qui ci potrà essere musica, divertimento e relax, in mezzo al verde e in un ambiente praticamente nuovo.»

«Noi siamo abituati a portare un’anima green in luoghi come questo, che intendiamo riqualificare e rigenerare mediante i nostri allestimenti, in accompagnamento alla parte più ludica e di intrattenimento: saranno infatti presenti più di 500 specie di piante diverse, tra cui molti agrumi per via dei loro profumi, poi gelsomini, bambù e tante altre ancora, in grado di assorbire il tasso di CO2 generato dall’evento», ha poi precisato Gianluca Cristoni, responsabile di Latifolia Group.

Secondo Angelo Fuggiano, amministratore della FAS Security Solution, invece: «ci aspettiamo una grande partecipazione per GreenCodeLand, quindi ci siamo organizzati di conseguenza, in termini di sicurezza, con un alto numero di personale, droni e controllo del perimetro, affinchè ci si possa divertire senza problemi.»

Infine, a livello sportivo, è intervenuto Riccardo Dotti, uno degli organizzatori del torneo di calcio a 7 “Olympius Cup”, sostenuto anche dal CUS, rappresentato per l’occasione dal delegato Leonardo Zanfi: «Il nostro obiettivo è quello di creare un senso di appartenenza fra i giovani, rispetto ai propri istituti scolastici, grazie allo sport e poter essere accolti dentro all’area verde di GreenCodeLand, dove il 6 giugno si terrà la premiazione finale della nostra competizione, è un’emozione unica e un bel modo per far svagare tante ragazze e ragazzi.»