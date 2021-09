Gruppi di cammino, al via i corsi per diventare ‘walking leader’

Sette corsi gratuiti, uno in ogni Distretto sanitario, per formare le guide dei gruppi con nozioni di primo soccorso, psicologia e benessere fisico. Pioggia di richieste dopo la comunicazione social diffusa da Ausl Modena nel giugno scorso

Camminare in compagnia all’aria aperta, su strade pedonali o percorsi natura, assieme a persone che condividono la voglia di fare movimento e socializzare. Questo l’obiettivo dei gruppi di cammino sparsi in tutta la provincia, una realtà che conta ad oggi quasi 50 gruppi e sta destando molto interesse nei modenesi come dimostrano le tante richieste per diventare walking leader arrivate alla Medicina dello Sport quest’estate anche grazie alla campagna di comunicazione social diffusa dall’Ausl Modena nel mese di giugno.

La Medicina dello Sport aveva iniziato ad organizzare corsi per diventare walking leader prima della pandemia, poi l’attività si è dovuta fermare e ora, forte delle tante richieste arrivate in seguito alla diffusione di un video sui canali Facebook e Instagram di Ausl Modena, sono stati organizzati corsi in ogni distretto sanitario con un calendario che parte il 18 settembre a Castelfranco e Vignola per concludersi il 30 ottobre a Carpi.

Ogni gruppo ha un ‘leader’, una persona di riferimento che organizza le camminate, sceglie il percorso e la durata, controlla che tutto si svolga in sicurezza, coinvolge le persone e fa da ‘motivatore’. Per diventare walking leader è possibile frequentare uno dei corsi organizzati dalla Medicina dello Sport che da anni è il punto di riferimento di questa realtà: i gruppi possono formarsi in modo autonomo e in qualsiasi momento e possono contare sull’appoggio della Medicina dello Sport che offre consulenza, valuta, su richiesta dei walking leader, le condizioni di salute dei partecipanti nel caso di persone con patologie o particolari condizioni e inserisce il gruppo di cammino nel sito regionale Mappa della salute a condizione che l’attività rispetti due requisiti: sia gratuita e continuativa.

I corsi per diventare walking leader sono gratuiti e tenuti da esperti della Medicina dello Sport in collaborazione con il 118 e con i Medici di medicina generale.

“Chiunque può diventare walking leader, non è necessario avere già un’esperienza in questo campo – spiega il direttore del servizio Medicina dello Sport Gustavo Savino – le condizioni sono aver voglia di organizzare e motivare un gruppo e aver voglia di camminare”.

Il corso si compone di una parte teorica e una prova pratica. Nella giornata di teoria gli esperti della Medicina dello Sport e i medici di medicina generale spiegheranno quali sono i benefici dell’attività fisica sulla salute, laureati in Scienze motorie scenderanno più nel dettaglio con teorie e metodologia nella conduzione di gruppi di cammino e gli psicologi spiegheranno quali caratteristiche deve avere un walking leader. Un operatore del 118 fornirà infine nozioni di primo soccorso e ogni Distretto potrà coinvolgere nelle lezioni un ulteriore esperto in materia. Nella giornata di prova pratica i partecipanti faranno una camminata di gruppo in cui ognuno si alternerà nel ruolo di leader, simulando l’attività vera e propria.

“Al termine del corso viene rilasciato un attestato che non ha valenza professionale ma attesta che la persona è in grado di condurre un gruppo di cammino” spiega il dottor Savino.

Ogni corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti ed è necessario possedere il green pass. Le iscrizioni vengono gestite dai singoli Distretti sanitari e si chiudono alcuni giorni prima del corso. (in allegato le date dei corsi e della chiusura delle iscrizioni con i riferimenti degli organizzatori da contattare).

Luoghi e date

18 settembre 2021 CASTELFRANCO EMILIA - dalle ore 8:30 alle 17:00

Sala delle Idee presso Casa della Salute “Regina Margherita”, piazzale Grazia Deledda

16 Settembre E' richiesta l'iscrizione all'indirizzo gruppicamminocfe@ausl.mo.it entro il

Per informazioni tel. 059-929253 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

18 settembre 2021 VIGNOLA - dalle ore 8:30 alle 16:30

Sala Riunioni Distretto di Vignola, via Libertà 799

E' richiesta l'iscrizione all'indirizzo distretto6@ausl.mo.it entro il 16 Settembre

Per informazioni tel 059/777002

26 settembre 2021 MODENA - dalle ore 8:30 alle 17:00

Casa della Salute “G.P. Vecchi”, via Rita Levi Montalcini 200

E' richiesta l'iscrizione all'indirizzo r.bettelli@ausl.mo.it entro il 24 settembre 2021

Per informazioni tel. 334.2195947 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 a partire dal 30 Agosto 2021

09 ottobre 2021 SASSUOLO - dalle ore 8:45 alle 17:00

Casa della Salute “Orizzonte di salute” , via F.lli Cairoli 1

E' richiesta l'iscrizione all'indirizzo c.algeri@ausl.mo.it entro il 25 settembre 2021

Per informazioni tel. 0536-863684 dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,30

16 Ottobre 2021 PAVULLO - dalle ore 8:45 alle 17:00

Sala dei 55 (ingresso CUP), viale Martiri 62

E' richiesta l'iscrizione all'indirizzo c.iacconi@ausl.mo.it entro il 14 ottobre 2021

Per informazioni tel. 366.6131623 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 a partire dal 16 Settembre 2021

23 Ottobre 2021 MIRANDOLA - sede da definire

30 Ottobre 2021 CARPI - sede da definire