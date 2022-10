Gruppi di cammino, ripartono i corsi per diventare ‘walking leader’ organizzati dalla Medicina dello Sport

Ripartono in questo mese di ottobre i nuovi corsi gratuiti per diventare ‘walking leader’, cioè la figura di riferimento di ciascun gruppo di cammino che organizza le camminate, sceglie il percorso e la durata, controlla che tutto si svolga in sicurezza, coinvolge le persone e fa da ‘motivatore’. Tre gli appuntamenti già fissati nelle prossime settimane: il primo a Modena il 16 ottobre, il secondo il 5 novembre a Castelfranco Emilia e il terzo a Vignola, il 12 novembre.

Ad oggi sono oltre 50 i gruppi attivi in provincia e sono costanti le richieste per partecipare ai corsi formativi. Organizzati dalla Medicina dello Sport in collaborazione con il 118 e con i Medici di medicina generale, sono aperti ai cittadini, a tutte le figure professionali dell’Azienda USL di Modena, alle Associazioni, al personale scolastico e ai laureandi/laureati in scienze motorie.

Il corso si compone di una parte teorica e una prova pratica: la prima coinvolge gli esperti della Medicina dello Sport e i medici di medicina generale che spiegheranno quali sono i benefici dell’attività fisica sulla salute, i laureati in Scienze motorie che scenderanno più nel dettaglio con teorie e metodologia nella conduzione di gruppi di cammino, gli psicologi che spiegheranno quali caratteristiche deve avere un walking leader e gli operatori del 118 che forniranno nozioni di primo soccorso e ogni Distretto potrà coinvolgere nelle lezioni un ulteriore esperto in materia. La parte pratica, invece, prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti che, durante una camminata di gruppo, si alterneranno nel ruolo di leader, simulando l’attività vera e propria.

Per il primo corso in programma a Modena è necessario iscriversi entro venerdì 14 ottobre compilando il modulo di iscrizione disponibile online

E’ previsto un numero massimo di 30 partecipanti. Per informazioni si può telefonare al 334 3406329 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

I gruppi di cammino possono formarsi in modo autonomo e possono contare sull’appoggio della Medicina dello Sport che offre consulenza, valuta, su richiesta dei walking leader, le condizioni di salute dei partecipanti nel caso di persone con patologie o particolari condizioni e inserisce il gruppo di cammino nel sito regionale Mappa della salute.