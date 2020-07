Controllo di vicinato, nasce un nuovo gruppo a Vignola

E’ stata formalizzata nei giorni scorsi, nella sala consiliare del municipio, la nascita di una nuova realtà nell’ambito del progetto Controllo di Vicinato, che si chiama “Marchetti” dal nome della via in cui si trova. Il gruppo, coordinato da Gigliola Lolli, collaborerà con le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Locale, per segnalare eventuali situazioni che necessitino di interventi in zona. Si tratta del quarto gruppo di questo genere, dopo quelli già attivi di “Brodano”, “Parco delle Città Gemellate e Amiche” e “Pratomaggiore”. Nella foto, da sinistra: Tiziano Roncaglia (vice comandante di Polizia Locale), Franca Giannetto (vice referente del gruppo), Gigliola Lolli (referente), Roberta Amidei (assessore alla sicurezza del Comune) e Pierpaolo Marullo (comandante della Polizia Locale).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.