Danneggiata una condotta idrica, diverse zone di Castelfranco senz'acqua

Castelfranco Emilia sta vivendo ore di disagi a causa della rottura di una importante condotta idrica, causata da una impresa privata impegnata in uno scavo in via Costa. La rottura ha causato l'interruzione del servizio idrico in diverse zone limitrofe.

Hera ha avviato i lavori urgenti che comporteranno disagi per numerose utenze. Fino alle ore 20 circa di oggi, giovedì 30 maggio 2024, cali di pressione dell’acqua e interruzione del servizio idrico riguarderanno in particolare le utenze che si trovano nelle vicinanze di via Costa e nelle frazioni di Gaggio, Panzano, Riolo e Rastellino.

L’interruzione del servizio, già comunicata all’amministrazione comunale, riguarda anche la Casa Circondariale. I tecnici del Gruppo Hera garantiscono il massimo impegno per contenere i tempi dei lavori per ripristinare il danno causato da terzi.

In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.