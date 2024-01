Guasto alla rete elettrica, lezioni sospese al "Da Vinci" di Carpi in attesa dei lavori di Enel

Nella giornata di lunedì 8 gennaio sono sospese le lezioni all’istituto Da Vinci di Carpi, a causa di un guasto alla rete elettrica di Enel avvenuto nelle ore notturne tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio.

Il disservizio ha provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica all’istituto, pertanto la Provincia di Modena, in accordo con il dirigente scolastico, ha disposto la sospensione dell’attività didattica, in attesa che i tecnici di Enel risolvano il problema.

All’Istituto Leonardo da Vinci per l’anno scolastico in corso sono iscritti 1.032 studenti distribuiti in 45 classi.