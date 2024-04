Servizi telefonici Ausl senza "voce guida”, risolto il guasto tecnico alle linee

È stato risolto nella mattinata di oggi (alle 11.20) il guasto tecnico che dalla serata di ieri ha interessato il server che gestisce le linee telefoniche dei servizi Ausl.

I servizi, tra cui la Continuità Assistenziale, erano comunque raggiungibili, anche se le telefonate erano prive della voce “guida”, come ad esempio quella che descrive in breve il servizio contattato, gli orari di attività o la posizione raggiunta dal chiamante in caso di attesa telefonica.

L’Azienda USL di Modena, prontamente intervenuta con i propri tecnici per risolvere la situazione, si scusa con i cittadini per il parziale disservizio dovuto al guasto tecnico.