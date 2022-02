"Provo rabbia e impotenza", una giovane ucraina modenese si racconta

M. ha 33 anni e da ormai 15 di questi vive a Modena. E' nata in un luogo particolare in un momento particolare: in Germania nel 1989. Particolare è anche la storia della sua famiglia. Suo padre è russo, sua madre ucraina: entrambi militari: si sono conosciuti ad Est del Muro, poco prima che questo cadesse. Nel 1991 il padre di M. è tornato in Russia e lei ha seguito la madre, che è rientrata in Ucraina e lì ha vissuto per altri 18 anni, prima di trasferirsi in Italia.

Dopo aver attraversato paesi e momenti storici non certo semplici, la famiglia di M. vive oggi un dramma, quello purtroppo condiviso con tanti connazionali in patria e immigrati all'estero. Un conclitto che non è certo inedito, ma che nelle ultime ore è letteralmente esploso portando devastazione.

M. ci racconta: “A novembre stavo progettando insieme a mia mamma di tornare a Kiev per Pasqua per fare una sorpresa a mia zia, nessuno allora pensava che potesse succedere tutto questo. Credevamo in un grande bluff, poi piano piano abbiamo preso coscienza e ieri sera, dopo il discorso di Putin, abbiamo capito definitivamente che non ci sarebbe stato più niente da fare per impedire il conflitto”.

“Là ho mia zia e tanti amici. La migliore amica abita a Odessa e si è svegliata questa mattina alle 5 per l’esplosione di una base militare. Un’altra cara amica è a Kiev, mi ha detto che ci sono sirene tutto il giorno e hanno detto alle persone dove andare in caso di attacco aereo, dove nascondersi; sono tutti con la valigia pronta, ma dove vanno? Non si può uscire dal paese. Le colonne di macchine che vediamo al Tg sono vere, sono tutte persone che vanno via da Kiev per andare in cittadine più piccole perché se prendono Kiev è presa l’Ucraina”.

“Mi sento molto triste . sottolinea M. - soprattutto perché nessuno sta intervenendo e di questo passo non andrà a finire bene. Putin si prenderà tutto quello che vuole. Andrà avanti finché non sarà contento, ha già preso 5 città dell’est ed è quasi arrivato a Kiev. Provo molta rabbia e mi sento impotente. Quelli sono i posti della mia infanzia, dove ho bei ricordi. Ma l’Ucraina è un paese povero, quel poco che hanno costruito in questi 20 anni, trasformando Kiev in una vera capitale simile alle altre capitali europee, è stato fatto con grande sforzo. Non ci si sentiva più nel paese del terzo mondo, ma ora tutto sarà distrutto in un attimo e dopo chi ci darà soldi e forze per ricostruire e ripartire?"

"Penso poi alle perdite di tanti ragazzi giovani che devono morire, ai civili: ho sentito che hanno colpito anche alcune case. Dopo gli aeroporti colpiranno le stazioni e non mi sorprenderei se da un momento all’altro non funzionasse più internet in Ucraina. C’è tanta disinformazione, è stato chiesto da Putin di non rivelare niente. Anzi, in Russia il popolo non sa che c’è la guerra, i media locali parlano di aiuti pacifici alle due repubbliche proclamate da Putin, di aiuti a quei popoli”.

M. non ha dubbi e sotolinea le divisioni che attraversano la nazone russa: “Parlo di Putin perché questa è la sua guerra, non è la guerra della Russia. Conosco tante persone là e nessuno del popolo ha deciso niente, non c’è democrazia e a rimetterci sarà proprio il popolo, la classe media russa, non certo Putin. Io non provo odio per i russi: a parte alcuni fanatici, nessuno avrebbe voluto attaccare l’Ucraina. Spero che il popolo alla fine dica la sua e provi a fermare tutto. Russi e ucraini hanno sempre avuto un rapporto fraterno. E’ vero che l’Ucraina si è modernizzata negli ultimi anni, ma siamo sempre stati amici e questo non può essere un motivo valido per un conflitto. Molti, seguendo le notizie che circolano, pensano che quello che dice Putin sia ciò che pensano i russi, ma non è così. Spero che protestino, deve essere il popolo a decidere. E’ chiaro che in Russia la democrazia non c’è. I miei parenti e amici russi stanno dalla parte della ragione, non c’è giustificazione per la guerra. Il fatto che uno stia al potere 30 anni, con le opposizioni che finiscono in galera o spariscono, significa che non c’è democrazia”.