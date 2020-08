Analisi in tempo reale delle fogne, il sistema di Hera contro l'inquinamento dell'acqua

Un sistema digitale per tenere sempre monitorata la rete fognaria per evitare di inquinare l'acqua che, una volta depurata, poi ritornerà al mare e ai fiumi. Si chiama 'Early warning system' il sistema ideato dalla start up Kando, in collaborazione con il gruppo Hera che, dopo una fase di sperimentazione, ora userà questa nuova tecnologia per monitorare oltre 19.000 chilometri di rete fognaria.

In particolare, Hera ha siglato un accordo di tre anni con Kando: è un'azienda con sede in Israele e ha messo a punto un sistema intelligente di centraline, collocate in punti strategici della rete, che, usando la tecnologia Internet of things (Iot), riesce a massimizzare raccolta e utilizzo dei dati, oltre che a monitorare la rete in modo continuo, segnalando all'istante eventi inquinanti, spesso di origine industriale.

Si tratta di "una tecnologia innovativa, che Hera ha introdotto per prima in Italia e che permette di ottenere significativi risultati rispetto alla qualità delle acque reflue- spiega la multiutility- il tema è di primaria importanza, poichè si tratta di acque che, una volta depurate, ritornano ai fiumi e al mare. Garantire il loro accurato controllo significa proteggere concretamente le persone e l'ambiente".

Sperimentato con un progetto pilota di sei mesi sulla rete di Castelnuovo Rangone (Modena), 'Early Warning System', riporta Hera, ha permesso di ridurre anche del 50% la concentrazione di inquinanti significativi trovati nelle acque reflue e di contenere ulteriormente i consumi energetici. L'uso di tecnologie "all'avanguardia, supportato da importanti investimenti fanno della nostra esperienza di lavoro quotidiano una continua ricerca di salvaguardia della risorsa e della salute di cittadini e territorio".

(DIRE)