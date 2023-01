Hera ed estensione della rete idrica: al via ai lavori a Spilamberto

lunedì 23 gennaio i tecnici del Gruppo Hera avvieranno un cantiere per un’estensione della rete idrica di Spilamberto.

Questo intervento, inserito all’interno del cantiere dell’Amministrazione di Spilamberto che vede la realizzazione di una nuova pista ciclabile su via Viazza e via Belvedere, consisterà nella posa di 500 metri di una nuova tubazione che collegherà ulteriormente l’acquedotto della frazione di San Vito a quello di Spilamberto, unendo e fondendo i tempi d’intervento delle due opere al fine di creare meno disagio possibile per i cittadini.

I lavori, salvo imprevisti, si prolungheranno per 50 giorni: verranno istituiti divieti di transito in via Viazza nel tratto compreso tra via Montanara e via Belvedere di Sopra dal 23 al 27 gennaio, nella medesima strada tra via Montanara e via Belvedere di Sotto e in via Belvedere di Sopra tra via Castelnuovo Rangone e via Viazza dal 30 al 31 gennaio, e, infine, in via Belvedere di Sotto tra via Viazza e il civico n. 56 dal 30 gennaio al 28 febbraio.

Sarà sempre e comunque garantito il transito a residenti, mezzi di soccorso e/o emergenza, Polizia, Carabinieri e mezzi di trasporto scolastico.

In caso di interruzioni idriche programmate, le utenze coinvolte saranno puntualmente avvertite.

L’intervento per la posa della condotta avrà un importo complessivo, a carico della multiutility, di circa 150 mila euro.

