Hera: lavori alla rete gas in centro storico a Modena

Lunedì 24 luglio iniziano i lavori di ammodernamento della rete gas in largo Sant’Agostino a Modena. L’area interessata al rinnovo dell’impianto comprende anche il tratto stradale tra via Ramazzini e via Berengario.

In particolare verrà sostituita la condotta di ghisa esistente con una in polietilene. Salvo imprevisti, non saranno effettuate interruzioni del servizio senza il dovuto preavviso alle utenze interessate. I lavori avranno una durata di circa 30 giorni e si svolgeranno di norma dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17: saranno apportate alcune modifiche alla viabilità nel tratto interessato al cantiere, come restringimenti di carreggiata.

Gli scavi saranno sorvegliati da una impresa archeologica specializzata nel caso emergessero reperti di interesse storico