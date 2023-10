Hera, lavori sulla rete idrica in strada Albareto

Martedì 31 ottobre i tecnici del servizio idrico del Gruppo Hera eseguiranno lavori sulla rete idrica in strada Albareto a Modena. In particolare, per migliorare ulteriormente il servizio, sarà inserito in rete un nuovo gruppo di valvole.

Per permettere l’esecuzione dell’intervento, che dovrebbe concludersi in giornata, dalle 9 alle 17 circa sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nella zona compresa tra via del Grano e via Munarola. Saranno possibili lievi disservizi, come cali di pressione, anche nelle zone limitrofe.

In corrispondenza del cantiere in strada Albareto la viabilità sarà regolata da senso unico alternato per tutta la durata dei lavori.