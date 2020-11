Alloggio gratuito negli hotel modenesi per i sanitari impegnati nella lotta al Covid

Professionisti delle aziende sanitarie ospiti delle strutture ricettive del territorio. Si rinnova l’accordo siglato tra le aziende sanitarie modenesi e Federalberghi-Confcommercio, che permette al personale impegnato nell’attività assistenziale legata al Covid di usufruire di un alloggio negli alberghi modenesi.

Come accaduto la scorsa primavera durante la prima fase della pandemia, il protocollo d’intesa è stato pensato per aiutare tutti quei sanitari che, trovandosi in una situazione di fragilità domestica, preferiscono non esporre i propri familiari e conviventi stretti a potenziali rischi infettivi. Ma anche per gli operatori che hanno avuto un potenziale contatto con pazienti Covid-positivi, e non riescono a far fronte alle misure precauzionali di isolamento domestico.

I professionisti sanitari interessati possono fruire di questo servizio completamente gratuito, previa compilazione di un form, per un periodo di circa venti giorni in base alle situazioni, in attesa di individuare altre soluzioni.