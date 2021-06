Hub vaccinale di Confapi Emilia: partite le vaccinazioni per le aziende associate

È partita Martedì 15 Giugno la campagna vaccinale promossa da Confapi Emilia in collaborazione con il Poliambulatorio Pro-Medical di Sassuolo, poliambulatorio per la medicina del lavoro accreditato dal Servizio Sanitario Regionale con cui Confapi Emilia ha stretto una convenzione rivolta a tutte le aziende associate

Da sempre infatti obiettivo primario dell’Associazione è stato quello di offrire un servizio strategico per le aziende, al fine di completare in tempi rapidi il processo di vaccinazione della forza lavoro, integrando quello pubblico, di modulare le tempistiche del personale dipendente in funzione delle esigenze aziendali e di accelerare la vaccinazione, svincolandola dalle classi anagrafiche.

La vaccinazione è riservata in modo prioritario ai lavoratori delle aziende che nei giorni scorsi hanno inviato l’adesione al Poliambulatorio. A questi spetterà procedere personalmente alla richiesta di vaccinazione, presentandosi il giorno prestabilito con tessera sanitaria e documento di riconoscimento. La prenotazione del vaccino deve essere effettuata dal lavoratore dal sito oppure inviando una e-mail a vaccinocovid@promedicalsrl.eu.

La vaccinazione presso il Poliambulatorio Pro-Medical è una forma alternativa a quella fornita dall’ AUSL.

"È un grande traguardo – ha commentato il dott. Gianni Gilioli del Poliambulatorio Pro-Medical – da domani le aziende che si sono iscritte nei giorni scorsi potranno finalmente ricevere la prima dose di vaccino. Fornire questo servizio alle aziende e ai lavoratori era nostro dovere. Ci sarà tanto lavoro da fare, ma siamo consapevoli che la soddisfazione sarà altrettanta!"

"Questa collaborazione conferma ciò che da tempo abbiamo sostenuto – ha dichiarato il Direttore di Confapi Emilia Stefano Bianchi - ovvero che l’obiettivo di sconfiggere il Covid-19 deriva dall’impegno di tutti, dunque anche delle aziende e delle associazioni come Confapi Emilia. Invitiamo tutte le nostre aziende associate ad approfittare di questa collaborazione che sicuramente porterà loro grandi benefici"