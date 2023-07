I colori e lo stile dell'estate all'evento Fatto in Italia

Essere alla moda senza necessariamente spendere una fortuna non è un’impresa impossibile. Ad offrire questa opportunità è, ancora una volta, l’evento Fatto in Italia. Qui si potranno acquistare i capi che caratterizzano la stagione estiva 2023. Puntare ad esempio su qualcosa di colore Viva Magenta – vale a dire un eclettico ed audace mix tra il rosso e il fucsia – che secondo gli esperti è il “colore dell’anno”, o scegliere sabot raso terra con la punta stretta, le maxi-zeppe ispirate agli anni ’70 e le infradito col mini tacco, veri must di stagione.

E sia i capi d’abbigliamento nel nuovo colore tendenza che le calzature femminili più in voga saranno tra i protagonisti dell’evento Fatto in Italia, nuovo appuntamento tra i più amati dai modenesi che avrà luogo domenica prossima 9 luglio dalle ore 7 alle ore 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad a ridosso del centro storico.

Gli operatori ambulanti saranno lieti di elargire ai propri clienti consigli e suggerimenti anche per quello che riguarda le novità rispetto all’arredamento di tutte le stanze della casa al mare o in città, dalla cucina al bagno alle camere da letto, e rispetto ad abbigliamento e scarpe per uomo e bambino, all’oggettistica e ai complementi d’arredo, ai materiali per l’hobbistica e il fai-da-te, alle piante e ai fiori per personalizzare interni, terrazze e giardini. Tutto a prezzi accessibili e adatti davvero ad ogni portafoglio, valori aggiunti professionalità e cortesia accompagnati da un sorriso.