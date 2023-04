I lavoratori Maserati impegnati nella distribuzione pasti alla Crocetta con la Caritas

Tre giornate nel nome della solidarietà e del volontariato, con Maserati in prima linea insieme a Caritas per un programma articolato in diverse attività nel quartiere Crocetta a Modena, proprio a fianco del quartier generale del Tridente.

Da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile, un cospicuo numero di dipendenti Maserati hanno supportato, durante l’orario lavorativo, il personale di Caritas, aderendo in questo modo al progetto che vede la Casa del Tridente attiva sul territorio. I volontari di Maserati sono stati coinvolti in diverse attività, tra queste, anche la preparazione di pasti caldi presso il Centro Papa Francesco, da distribuire poi alle famiglie del quartiere, entrando in contatto con la loro realtà e le loro storie.

"Passione, persone, comunità. Maserati e Caritas hanno scelto così di unire le forze a favore dei più vulnerabili. Un impegno costante per l’associazione che da oltre 50 anni ha fatto dell’amore per il prossimo la propria missione; un’occasione per Maserati di essere attiva in maniera concreta nell’area che da oltre 80 anni ospita l’azienda - commenta il Tridente - Grazie al progetto di volontariato, Maserati e Caritas dimostrano come siano sempre la passione e le persone a fare la vera differenza".