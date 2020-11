Castelnuovo, nuovi servizi e area di sosta per i lavoratori del comparto carni  

Sono stati inaugurati questa mattina i bagni pubblici di via Aldo Moro, a servizio delle migliaia di autotrasportatori e addetti del comparto carni che ogni anno transitano a Castelnuovo. Oltre all'installazione del bagno autopulente e di una doccia completamente automatizzata, l'intervento ha portato alla riqualificazione dell'intera area, con un punto ristoro attrezzato, nuove panchine e una maggiore illuminazione.

Davanti a diversi imprenditori dell'industria delle carni, il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi ha proceduto al tradizionale taglio del nastro, sottolineando l'importanza dell'intervento: “Un'opera indispensabile per un comparto di livello internazionale. Abbiamo voluto dare questo servizio ai tanti che lavorano nel settore carni perché siamo convinti che migliorando l'area industriale, possa beneficiarne anche l'attività produttiva. Questa riqualificazione vuole servire non solo a mettere le aziende in condizione di lavorare meglio, ma vuole essere anche un biglietto da visita che ci qualifica come territorio”.

Al taglio del nastro della nuova area, per la quale l'Amministrazione comunale ha investito 150 mila euro, erano presenti anche l'Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Ferrari, il neo Assessore all'Ambiente Stefano Solignani e la Vicesindaca con delega alle Attività produttive Daniela Sirotti Mattioli, che ha aggiunto: “Inauguriamo un intervento atteso da oltre vent'anni, un'opera all'avanguardia che ci avvicina ai livelli delle aree industriali del Nord Europa. Siamo soddisfatti di aver fatto questo 'regalo di Natale' ai lavoratori di un comparto fondamentale per la nostra economia locale”.