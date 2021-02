Bomporto, un nuovo idrometro radar per monitorare il Naviglio

Nuovo intervento per migliorare il sistema di sicurezza idraulica a Bomporto, nel modenese. È stata infatti ampliata, fa sapere il Comune, la dotazione tecnica per la misurazione ed il controllo del livello dell'acqua, con l'installazione di un idrometro radar di precisione e di un'asta idrometrica nel ponte Nave, sul canale Naviglio, a ridosso dei Portoni Vinciani.

La nuova stazione di monitoraggio, interamente finanziata e realizzata da Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po), consente di acquisire automaticamente il livello idrometrico del canale Naviglio a monte dei Portoni Vinciani e di acquisire immagini dei portoni stessi, dati che vengono poi trasmessi via radio alle sedi istituzionali competenti in materia di sicurezza idraulica. In seguito verrà installato anche un sistema di acquisizione della posizione dei Portoni.

Soddisfatto il sindaco Angelo Giovannini, che pero' annuncia fin da adesso che questa "non sarà l'unica novità", aggiungendo che "presto potremo annunciare altre importanti decisioni". Oltre all'idrometro radar e al modulo per acquisizione delle immagini, comunica infine l'amministrazione, "è stata posizionata un'asta idrometrica di circa otto metri, un'antenna radio per la trasmissione dei dati, una batteria tampone e un pannello solare per la ricarica".

