Migliorare l'adesione all'igiene delle mani nelle strutture sanitarie: stand informativi e APP

Anche quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra, il 5 maggio, la giornata mondiale dell’Igiene delle Mani. “Uniti per la sicurezza” è lo slogan scelto, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza che possiamo migliorare il clima e la cultura della sicurezza nelle strutture sanitarie attraverso l’igiene delle mani, ma anche che una forte cultura della sicurezza incoraggerà le persone a igienizzare le mani al momento giusto e con i prodotti giusti.

"L'igiene delle mani è riconosciuta come la misura più efficace per la prevenzione delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) in tutti i contesti sanitari e sociosanitari” - dichiara Vincenzo Ciccarese Gorgoni, igienista, referente dell’Unità operativa controllo Infezioni correlate all’assistenza - dare priorità all'igiene delle mani significa che le persone, a tutti i livelli, devono credere nell'importanza di questa pratica, agendo uniti come attori chiave per il raggiungimento di un contesto di cura sicuro. L’Unità operativa fa proprio l’invito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: uniamoci, parliamo e lavoriamo insieme sull'Igiene delle mani per un'assistenza più sicura e di alta qualità, ovunque”.

Per celebrare la giornata del 5 maggio, nelle aree di ingresso degli ospedali di Carpi, Mirandola, Pavullo, Vignola e all’Ospedale di Sassuolo spa, saranno proposte azioni di promozione con distribuzione di materiale informativo rivolto ai cittadini e dimostrazione della corretta pratica dell’igiene delle mani con il gel alcolico.

Inoltre, in continuità con le iniziative della campagna “mani pulite, sane, sicure”, attiva nell’AUSL di Modena, nel mese di maggio, nell’ottica di un costante e progressivo miglioramento, sarà introdotto l’utilizzo di una app dedicata al monitoraggio della pratica dell’igiene delle mani per gli operatori sanitari, MappER (Mani App Emilia-Romagna).

L'igiene delle mani, insieme al distanziamento fisico e all'igiene respiratoria (coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse) rappresenta una delle principali misure per prevenire le ICA ma anche per prevenire infezioni molto gravi come quella da SARS-CoV-2. In questo periodo in cui cambiano le regole di utilizzo dei dispositivi di protezione nella logica di una maggiore libertà individuale, occorre ancor di più prestare la massima attenzione a questa pratica, che riduce in maniera sensibile il rischio di trasmettere agenti infettivi tramite il contatto.