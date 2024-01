“Il 9 gennaio 1950 raccontato dai ragazzi” ecco il nuovo progetto di Cgil Cisl Uil

“Il 9 gennaio 1950 raccontato dai ragazzi” è il progetto promosso da Cgil Cisl Uil e dai rispettivi sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil insieme all’Ipsia Corni di Modena nell’ambito del calendario di iniziative promosse dal Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento.

Obbiettivo: far conoscere la storia dell’eccidio del 9 gennaio 1950 a Modena e trasmettere la memoria alle giovani generazioni di quei tragici fatti e delle lotte operaie per i diritti nel primo decennio del dopoguerra. Un passaggio di testimone tra sindacati e studenti per rimarcare il difficile cammino della costruzione della democrazia industriale e del civile convivere democratico nel nostro paese.

Insieme agli insegnanti delle classi quarte dell’Istituto professionale, è stato definito un progetto di lavoro che vedrà anzitutto i ragazzi partecipare alle commemorazioni martedì 9 gennaio 2024. Ma soprattutto gli studenti lavoreranno sul tema dell’eccidio operaio modenese e produrranno lavori nei formati che riterranno più idonei: testi scritti, podcast, video (anche all’interno della fonderia di istituto), storytelling sui luoghi della memoria, ecc…

I sindacati confederali mettono a disposizione tre premi studio per i tre lavori degli studenti giudicati più efficaci. La consegna dei premi avverrà (in data da definire) tra fine di gennaio e inizio febbraio