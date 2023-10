Il dottor Andrea Fabbo nominato vice presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio

Il dottor Andrea Fabbo, responsabile dell’Unità Operativa di Geriatria dell’Azienda USL di Modena è stato eletto vice presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) durante l’ultimo congresso nazionale che si è svolto nei giorni scorsi.

Fondata 30 anni fa da un gruppo di primari ospedalieri per sviluppare e diffondere le competenze sull'assistenza dell’anziano, nel tempo la SIGOT si è profondamente rinnovata nella veste scientifica e comunicativa raggiungendo importanti traguardi: tra questi, la realizzazione di studi clinici sugli accessi degli anziani in Pronto Soccorso e la gestione del Covid nelle residenze per anziani tra cui lo studio sui vaccini Sinvax, in collaborazione con la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

Nel suo nuovo ruolo il dottor Fabbo rappresenta la SIGOT nel gruppo di lavoro nazionale, di cui fanno parte istituzioni sanitarie regionali e nazionali, che si sta occupando di assistenza domiciliare, strutture per anziani, sistemi di valutazione dell’anziano oltre alla promozione dell’invecchiamento attivo in linea con gli obiettivi del PNRR e DM77 sulla riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

“Sono onorato di questa nuova e prestigiosa nomina – commenta il dottor Fabbo - oggi più che mai vi è necessità di riaffermare e potenziare la cultura geriatrica in un mondo dominato dall'invecchiamento della popolazione e questa è una delle principali mission della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio”.