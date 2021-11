Il "Fermi" racconta la migliore storia di alternanza scuola-lavoro

Una edizione rinnovata, 4 le categorie in gara, quasi 3.300 studenti coinvolti, 244 Scuole, Fondazioni ITS (Istituti tecnici superiori) e Centri per la formazione professionale partecipanti e oltre 330 progetti inviati: è questo il bilancio della IV edizione del Premio "Storie di alternanza", promosso da Unioncamere e da 41 Camere di commercio per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell'ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Tra i vincitori del premio, l'ITI Enrico Fermi di Modena, primo classificato nella categoria PCTO presso Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali. I 5 studenti dello "sCANSATi team: oltre il CanSat" hanno realizzato e lanciato in cielo con un razzo una sonda elettronica per la rilevazione del particolato e la presenza di batteri nell'aria. Il video che racconta la loro esperienza ha ricevuto un premio di 2.500 euro, assegnati alla scuola. La squadra, coordinata dalla prof.ssa Anna Maria Prandini docente di Elettronica e coordinatrice del corso di Automazione, è composta da 5 ragazzi di diversa età (classi 4^ e 5^) e corso di studio: Andrea Bendin, Giulio Gabbi e Marco Biolchini, del corso di Automazione, Giulio Corradini e Francesco Mecatti, del corso di Telecomunicazioni.

La premiazione è avvenuta durante la manifestazione Job-Orienta, a Verona, il 25 novembre 2021. Il progetto del Fermi aveva già riscosso importanti riconoscimenti: è stato infatti presentato al concorso CanSat in fase nazionale, aggiudicandosi il primo posto. Ha rappresentato successivamente l'Italia nella fase Europea 2021 Virtual European CanSat Competition, 29 settembre 2021 - 8 ottobre 2021, classificandosi al primo posto nella valutazione del progetto dal punto di vista tecnico (The prize for the Highest Technical Achievement).