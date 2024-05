Il Generale Ivano Maccani visita il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattinata di ieri, il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha visitato il Comando Provinciale di Modena. Accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Gianluca Capecci, il Generale ha incontrato gli Ufficiali e i militari dei reparti locali, inclusi quelli del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo di Modena, delle Compagnie di Carpi e Sassuolo, e delle Tenenze di Vignola e Mirandola.

Durante un briefing, il Colonnello Capecci ha illustrato al Generale Maccani le principali attività operative in corso, le questioni legate alla gestione del personale e le infrastrutture della provincia. Il Generale ha lodato l'impegno delle Fiamme Gialle di Modena, esortandole a continuare con determinazione nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi, all'illecita gestione delle risorse pubbliche e alle infiltrazioni criminali nell'economia legale. Ha sottolineato l'importanza del ruolo della Guardia di Finanza nella tutela degli interessi economici del Paese e dell'Unione Europea.

Nel corso della visita, il Generale Maccani ha anche incontrato alcuni finanzieri in congedo delle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, elogiandoli per il loro attaccamento all'Istituzione e ringraziandoli per il ruolo di custodi della memoria del Corpo, che quest'anno celebra il 250° anniversario.

Infine, accompagnato dal Colonnello Capecci, il Generale Maccani ha incontrato il Prefetto di Modena, Dottoressa Alessandra Camporota, e il Procuratore della Repubblica di Modena, Dottor Luca Masini, consolidando ulteriormente i rapporti di collaborazione tra le istituzioni.