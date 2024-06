Il Ministro Giorgetti incontra imprenditori: focus su economia e investimenti

Nella giornata di Venerdì 31 Maggio, presso “Villa Fondo Tagliata” l’Amministrazione Comunale - rappresentata dal Sindaco Alberto Greco e dal Vicesindaco Letizia Budri - ha accolto il Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Giancarlo Giorgetti per un incontro rivolto agli imprenditori, alle associazioni di categoria del territorio.

Un momento di confronto e aggiornamento che ha registrato la presenza di oltre 100 partecipanti. L’incontro è stato l’occasione per ascoltare il punto di vista del Ministro sulla situazione politica ed economica non solo nazionale, ma anche europea e mondiale. Sono poi stati posti temi di interesse specifico come gli investimenti legati alla transizione 5.0, rispetto a cui il ministro ha garantito l’imminente pubblicazione del decreto interministeriale attuativo, così come il rifinanziamento del plafond della Legge Sabatini, strumento consolidato ma sempre utile per l’accesso al credito, soprattutto in fasi che vedono tassi d’interesse poco favorevoli. Più di un passaggio è stato dedicato al Payback sanitario, che - in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale - pende letteralmente come una spada di Damocle sulle aziende del distretto biomedicale.

Al Ministro sono anche stati posti i temi specifici legati al cratere Sisma Emilia 2012, sia rispetto al blocco delle cessioni del credito sui bonus edilizi, che al riconoscimento del mancato gettito IMU riferito agli immobili ancora inagibili per il 2024.

Da registrare numerosi interventi dal pubblico e, al termine dell’incontro, il Ministro ha effettuato una visita alla cantina e all’acetaia della famiglia Franciosi, che ha ospitato l’evento,per poi intrattenersi con tutti i presenti per un momento conviviale.