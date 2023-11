Il modenese Alberto Molinari nominato consigliere in diplomazia economica del Belgio

Consigliere in diplomazia economica del Belgio: è questo il prestigioso riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi da Alberto Molinari, General Manager di Puratos Italia, azienda con sede a Parma, che fa parte della multinazionale belga Puratos Group, presente in oltre 140 Paesi in tutto il mondo, che offre una gamma completa di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato. L’incarico al manager italiano è stato assegnato con decreto del re Filippo su proposta del Ministro degli Affari Esteri. La nomina conferma la sua profonda conoscenza dell’economia di entrambi i Paesi: Italia, dove lavora e vive, e Belgio, dove si reca con frequenza presso la sede della casa madre. Suo compito sarà operare a stretto contatto con il Ministero degli Affari Esteri e contribuire allo sviluppo di relazioni sociali, economiche, commerciali e finanziarie tra il Belgio e l’Italia. Scambi che sono comunque già molto significativi e improntati alla massima collaborazione: nel 2021, secondo fonti dell’Agenzia per il Commercio Estero del Belgio, l’interscambio complessivo tra le due nazioni ha registrato un andamento positivo, sfiorando i 40 miliardi di euro, cifra record se si considerano le dimensioni del territorio belga, la cui superficie è equivalente a quella della Lombardia, e la popolazione, che supera di poco gli 11,5 milioni. Le esportazioni italiane verso il Belgio hanno raggiunto circa 18 miliardi di euro, con un incremento del 22% rispetto al 2020, mentre le importazioni hanno superato i 22 miliardi, con un incremento di circa il 16%. Il saldo della bilancia risulta negativo per l'Italia di circa 4 miliardi.

"Poter contare sulla grande esperienza e sull’eccellente rete professionale di Alberto Molinari è una grande opportunità - ha commentato, dopo la nomina, l’Ambasciatore del Belgio in Italia, S.E. Pierre-Emmanuel De Bauw. «La sua collaborazione è davvero un valore aggiunto per noi e lo dimostra il fatto che grazie alla sua guida l’azienda Puratos Italia è leader dell’innovazione nel settore del food"

"È un onore per me aver ricevuto questo riconoscimento e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Come ho sempre cercato di fare sino a oggi, continuerò il mio impegno per poter rafforzare ulteriormente la collaborazione e l’amicizia tra Belgio e Italia" ha commentato Alberto Molinari.

Nato nel 1975 a Mirandola, in provincia di Modena, Molinari si è laureato in Tecnologie Alimentari all’Università di Bologna, divenendo poi dottore di ricerca in Biotecnologie degli Alimenti nel 2006. La sua carriera, sviluppata interamente nel mondo agroalimentare, ha inizio nel 2001 al Molino Pivetti di Cento di Ferrara, dove è responsabile di laboratorio, nel 2004 approda in Puratos Italia come responsabile R&D; successivamente assume l’incarico di National Sales Manager Industry e, nel 2012, è nominato General Manager. Dal 2022 ricopre anche il ruolo di presidente di AIBI, l’Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad ASSITOL, l’Associazione Italiana dell'Industria Olearia. Molinari vive con la famiglia a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena.