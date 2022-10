Il prof. Fabio Facchinetti eletto Presidente della Società Italiana di Medicina Perinatale

Il prof. Fabio Facchinetti, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, è stato nominato Presidente della Società Italiana di Medicina Perinatale per il 2022-2023. La nomina è avvenuta nel corso del Congresso Nazionale che si è tenuto a Genova dal 29 settembre al 1 ottobre u.s.

“Sono onorato di questo incarico – ha commentato il prof. Facchinetti – La Società Italiana di Medicina Perinatale - SIMP - è tra le poche società scientifiche a decisa componente interdisciplinare perché unisce Ginecologi esperti di Medicina Materno-Fetale e Neonatologi, cioè le figure impegnate ad assicurare il buon esito della gravidanza ai fini del benessere neonatale. Ci occupiamo di aggiornare le linee guida disciplinari recependo le novità emerse in ambito scientifico e di portare avanti una costante formazione dei nostri membri”.

A questo proposito, spiccano gli webinars settimanali del giovedì, oltre un centinaio, rivolti agli operatori ostetrici e neonatali, iniziati negli anni della pandemia e costantemente proseguiti fino ad oggi. “Sono gratuiti, molto seguiti (300-1000 partecipanti), interattivi e vertono sui diversi casi clinici, ma anche sugli aspetti organizzativi che vedono l’incontro delle 2 discipline nel comune territorio della Sala Parto”.

Il prof. Facchinetti è un ricercatore di riferimento in ambito internazionale ed ha coordinato diversi studi clinici e sperimentali nell’ambito del parto pretermine, dei disturbi ipertensivi in gravidanza e dell’ostetricia più in generale. Dal 2008 è membro ella Commissione Nascita Regionale ed in questo ambito coordina le attività del Sistema di sorveglianza della mortalità perinatale. Infine, ha creato ed è l’attuale Presidente del Perinatal Italian Nework –PIN -, una rete perinatale regionale e nazionale, che unisce ostetrici e neonatologi, dedicata alla creazione di un registro dei nati prematuri di peso molto basso.