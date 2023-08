Il Team Enjoy vicino agli ambulatori pediatrici del Policlinico: completate le decorazioni

In questi giorni il Team Enjoy ha completato il secondo stralcio del progetto di umanizzazione e “colorazione” denominato Enjoy Color Care, agli Ambulatori di Pediatria, al settimo piano del Policlinico. Come nel maggio del 2022, il Team ha realizzato i disegni per decorare in stile Jungla le pareti degli ambulatori. Il progetto ha lo scopo di ridisegnare gli spazi frequentati da bambini e operatori.

“La Jungla ha invaso completamente la Pediatria – ha dichiarato il Presidente di Enjoy Nicola Ortugno – grazie ai proventi dei nostri eventi musicali realizzati quest’anno che ci hanno consentito di finanziare queste realizzazioni. I disegni sono stati realizzati in materiali ignifughi di grande qualità grafica che li rendono davvero realistici agli occhi dei più piccoli.”

“Ringrazio ancora una volta Team Enjoy – ha aggiunto Lorenzo Iughetti, Direttore della Pediatria e del Dipartimento Materno-Infantile – per l’ottimo lavoro svolto con la consueta passione. Anche noi operatori siamo rimasti affascinati dalla realizzazione che si inserisce perfettamente nella lunga tradizione del Policlinico come Ospedale a Misura di Bambino.”