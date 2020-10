“Il Tempo Della Gentilezza” a Sassuolo buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Croce Rossa Italina, Comitato di Sassuolo, ha donato a 17 famiglie del territorio, in via del tutto straordinaria buoni spesa del valore complessivo di 160,00 € per nucleo famigliare, per un totale erogato di 2.720,00 € con lo scopo di fronteggiare lo stato emergenziale del momento.

La scelta dei beneficiari è avvenuta dopo un’attenta analisi delle necessità e dei bisogni del territorio, in collaborazione con gli assistenti sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

CRI Sassuolo ha aderito, infatti, al Progetto Nazionale di Croce Rossa Italiana, “Il Tempo Della Gentilezza”, donando un pacchetto di buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Croce Rossa Italiana è corsa in tutta Italia in aiuto di chi è in difficoltà, distribuendo attraverso i suoi Comitati territoriali buoni spesa per le famiglie che ne hanno bisogno, grazie alle tante donazioni ricevute in questi mesi. Un aiuto che si somma al grande lavoro portato avanti verso gli anziani e le persone più fragili.

Questo è lo slogan “Il Tempo della Gentilezza” lanciato in risposta all’emergenza Covid-19, che ha mobilitato tutti i Comitati del territorio nazionale in sostegno di chi maggiormente sta soffrendo le conseguenze sanitarie e sociali dell’epidemia.

La Croce Rossa Italiana è da sempre attenta alla salvaguardia delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. Parallelamente alla risposta sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, le Volontarie e i Volontari di CRI Sassuolo si sono impegnati quotidianamente su tutto il Distretto per cercare di alleviare i disagi economici e sociali. Croce Rossa Italiana promuove lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità. Persegue questo obiettivo attraverso la prevenzione e la risposta ai meccanismi di esclusione sociale, per costruire comunità più forti ed inclusive.