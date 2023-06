Il vostro ricordo di Ermes? Raccontatelo per il documentario "Ciao Gabian"

“Cos’ha rappresentato per te, e la città di Modena, Ermes con la sua trattoria? Hai un ricordo particolare che ti lega a quel luogo?”. Sono in corso in questi giorni in città le riprese del documentario dedicato all’indimenticato, e indimenticabile, oste modenese e proprio i modenesi possono partecipare alla sua realizzazione lasciando la propria testimonianza che verrà inclusa nel progetto video. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che hanno un pensiero, un aneddoto o una semplice emozione da raccontare legata ad Ermes.

Le riprese si terranno questo venerdì 9 giugno in centro a Modena. Per candidarsi, e ricevere tutte le informazioni, è necessario scrivere alla mail sciroccobaroccocreation@gmail.com.

Intanto continua la campagna di crowdfunding per il documentario "Ciao Gabian". La produzione ha lanciatouna campagna per supportare la realizzazione del documentario e la produzione del dvd Modenesi e non, anche a cifre simboliche. potranno cosi fare la loro parte per la riuscita del progetto. contribuendo personalmente a un video tributo che rimarrà a disposizione della città e delle future generazioni che sentiranno parlare di Ermes, ma senza avere avuto la fortuna di conoscerlo.

Tutti i donatori, oltre a venire citati nei ringraziamenti finali del progetto come 'produttori associati, riceveranno in regalo una copia a tiratura limitata della riedizione de 'Lo Strillo del Gabbiano', giornale pubblicato dieci anni fa in occasione dei cinquant'anni di attività di Ermes e la moglie Bruna. La testata. riaggiornata con nuovi contributi, riproporrà testimonianze e foto inedite che hanno reso il giornale una vera e propria opera da collezione.

Il link per partecipare al crowdfunding è: https://www.produzionidalbasso.com/project/docu-ciao-gabian/ Chi volesse ugualmente supportare il progetto può lasciare la propria quota per il crowdfunding presso la Trattoria Da Ermes nei classici orari di apertura a pranzo. Le riprese del documentario e tutte le news sul progetto verranno raccontate anche sulla pagina Facebook ufficiale 'Ciao Gabian (II documentario)'.