Via Emilia Est, illuminato il primo tratto della nuova ciclabile

Hera Luce ha realizzato l’illuminazione del primo tratto della pista ciclopedonale che giungerà fino alla rotatoria di Via Scartazza congiungendosi, in un percorso unico, con il ponte ciclabile di attraversamento della rotatoria tra via Emilia Est - tangenziale Pasternak e con la pista già esistente su via Emilia Est, che conduce al polo del Policlinico.

Questo primo segmento è compreso tra l’intersezione di via Emilia Est con via Perlasca e il civico 1067 di via Emilia Est.

L’impianto di illuminazione, che Hera Luce ha creato partendo dalla progettazione, ha visto la posa di venti pali, su cui sono stati montati apparecchi a LED da 89 W. Grazie all’uso di sbracci di diverse lunghezze, si è potuto ottenere un allineamento ottimale tra gli apparecchi. Questo ha permesso di raggiungere un elevato livello di uniformità visiva su tutto il tratto, sia stradale che pedonale.

Dal punto di vista energetico, il nuovo impianto può essere classificato con una valutazione di efficienza massima, pari al livello A4+.

Si tratta di un risultato molto importante: si pensi che lo stesso impianto, realizzato con apparecchi tradizionali al sodio ad alta pressione da 250 W, per ottenere il medesimo risultato dal punto di vista illuminotecnico avrebbe necessitato di una quantità di energia superiore al doppio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Occorre ricordare, inoltre, che la tecnologia LED consente di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso, evitando la dispersione della luce sopra gli apparecchi di illuminazione, rendendo possibile, così, la visione e lo studio notturno della volta celeste anche in ambienti urbani.