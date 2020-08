Maranello, dal Comune immobili in concessione e in affitto

Spazi per le associazioni e un locale commerciale in affitto: l’amministrazione comunale mette a disposizione alcuni immobili, sia in concessione che in locazione. Scade tra pochi giorni, il 28 agosto, il bando del Comune di Maranello per la concessione ad associazioni ed enti di alcuni immobili di proprietà comunale, da destinare a sede sociale: si tratta dell'ex sede Alecrim e di porzioni del Centro Giovani e dell'immobile in via dei Fiori 3 a San Venanzio. Il bando è rivolto a tutte le associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo. Le domande dovranno pervenire al Comune di Maranello entro e non oltre il 28 agosto alle ore 12.

Il prossimo 3 novembre si svolgerà l’asta pubblica per la locazione di un locale ad uso commerciale in Via Carlo Stradi 6. L’immobile ha una superficie catastale di 36,00 mq, è provvisto di un locale wc e di un locale di servizio al piano interrato ad uso cantina. In fregio al locale c’è la possibilità di usufruire di spazi a parcheggio pubblico e di un’area cortiliva ad uso condominiale per i parcheggi privati. Il locale potrà essere destinato alle attività somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di servizio, attività commerciali di vicinato. Il canone di locazione mensile a base d’asta è di 600 euro e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del maggior rialzo sul canone mensile posto a base d’asta. Per il primo anno di locazione il canone non è dovuto, poiché il locale necessità di interventi di manutenzione straordinaria, da concordare con l’amministrazione comunale. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Maranello.