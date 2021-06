Immunità di gregge, a questo ritmo in Emilia arriverà per fine settembre

In primo luogo bisogna sapere che con immunità di gregge si intende il raggiungimento all’interno di una determinata popolazione di un livello minimo di copertura vaccinale tale da poter considerare al sicuro anche le persone che non sono state protette. La soglia minima per raggiungere l’immunità varia da infezione a infezione. Per Covid-19 è fissata, appunto, al 70%. E la proiezione del quotidiano è stata ottenuta calcolando la platea di cittadini già coperti con doppia dose e incrociandoli con l’andamento dell'ultima settimana di somministrazioni, individuata regione per regione, di cui è stata fatta una media proiettata nei prossimi tre mesi.

Le incognite dell’analisi però sono tre:

1) Che questa media di punture sia tutto sommato costante da qui al rag- giungimento della soglia dell’immunità di comunità;

2) Che le forniture si mantengano costanti come adesso;

3) Che il tasso di adesione alla campagna vaccinale rimanga inalterato, cioè che col passa re del tempo non si riscontri un assottigliamento dei vacci nandi che farebbe slittare inevitabilmente queste proiezioni.

Ciò detto, questo è il calendario dell'approdo all'immunità di gregge regione per regione:

20 agosto: Campania;

24 agosto: Abruzzo, Lombardia;

26 agosto: Puglia

29 e 30 agosto: Molise e Lazio;

1 settembre: Basilicata;

3 settembre: Friuli Venezia Giulia e Sicilia;

4 settembre: Marche;

9-16 settembre: Provincia di Bolzano, Valle d'Aosta, Sardegna, Liguria, Umbria, Toscana, Calabria

20-22 settembre: Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte

20 ottobre: Provincia di Trento.

(fonte Today.it)