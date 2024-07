Imparare tecniche di guida in situazioni di pericolo: Torna a Modena Ready2Go

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sabato pomeriggio, a Modena presso lo spazio retrostante al PalaPanini, si è tenuta la prima edizione post Covid-19 di Ready2Go, progetto che ACI promuove a livello nazionale ormai da diversi anni e che permette ai partecipanti di imparare tecniche di guida in situazioni di pericolo e condizioni estreme. Inoltre, sono stati svolti esercizi di guida in slalom, pensati per insegnare tecniche applicabili in montagna, e di frenata in condizioni di aquaplaning, tutto ciò per essere in grado di affrontare le situazioni di pericolo in modo più efficace e di riconoscere/evitare comportamenti di guida che possono generare pericolo.

"Ready2Go è un progetto nazionale - dichiara il responsabile del progetto Marco Carnevali - che Aci sta promuovendo in tutte le città d’Italia e che riguarda la sicurezza stradale, finalmente si riparte dopo il blocco a causa del Covid-19. Il nostro è un progetto svolto con il patrocinio del Comune di Modena, ci siamo impegnati a pubblicizzarlo anche in tutte le scuole ma non solo e hanno partecipato ragazzi provenienti da Modena e provincia. Insegniamo cose diverse sull’uso dell’autoveicolo in situazioni estreme, a partire dallo svolgimento di slalom con una tecnica molto importante da utilizzare in montagna in strade piene di curve e tornanti. In questo modo i ragazzi, invece di usare troppo spesso il freno e basta, impareranno a scalare le marce e usare freno motore e accelerazione per fare le curve in velocità ma soprattutto in sicurezza. C’è anche l’esercizio che riguarda la frenata sul bagnato con l’effetto aquaplaning, lo svolgiamo grazie all’aiuto di un muro di gomma per far vedere ai ragazzi come si utilizza la tecnica della deviazione dell’ostacolo. E’ molto importante la differenza tra la macchina con ABS e senza ABS, dato che senza ABS la macchina perde aderenza e sbanda mentre con l’ABS in macchine di nuova generazione e quindi più sicure si riesce a frenare senza colpire l’ostacolo".