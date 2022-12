Prologo della stagione sciistica, a Natale aprono gli impianti sul Cimone

Dopo anni davvero difficile per la "montagna bianca", il Consorzio del Cimone scalpita e annuncia l’apertura degli impianti per sabato 24 dicembre. E' evidente che le condizioni non siano ancora quelle ottimali e che la neve fin qui caduta in quota non garantisca ancora una piena fruizione del comprensorio sciistico, ma il weekend di Natale le seggiovie inizieranno a ruotare e gli appassionati potranno avere un primo assaggio di neve.

A partire da sabato fa sapere il CimoneSci - saranno aperti gli impianti nella zona di Passo del Lupo con la pista Betulla, servita dalla seggiovia triposto Faggio bianco, e la pista Beccadella sud, servita dalla seggiovia triposto Lamaccione.

Intanto si sta lavorando per fare in modo di aprire lunedì 26 dicembre la pista n .9, servita dalla seggiovia quadriposto del Cimone.

Per i pedoni sarà invece attiva la funivia Passo del Lupo-Pian Cavallaro.

Saranno ovviamente effettuati dei prezzi scontati, in virtù dell'offerta non ancora "piena" del comprensorio sciistico, in attesa di un 2023 che possa offrire un'occasione di ripartenza per il Cimone e i suoi operatori.