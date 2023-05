In oltre 3mila presenze per la prima edizione di Modena WineFood Valley e Lambruscolonga

Un grande happening di enogastronomia e arte che ha visto la presenza di scrittori e performer artistici lungo i tour enogastronomici della manifestazione. Un evento che ha fatto respirare un'atmosfera da grande città turistica coinvolgendo le migliori cantine vinicole del territorio e i locali del centro storico allo slogan di "Leggi, brinda, sogna".

"Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione a questa prima edizione di Modena WineFood Valley, - afferma Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena - che ha coinvolto cittadini, turisti ma anche tanti locali e negozi del centro storico, contribuendo alla promozione della nostra città e dell'intero territorio. Un evento che l'Associazione, con il supporto della CCIAA e dei partner organizzativi e commerciali, ha voluto offrire al nostro territorio con l'obiettivo di valorizzare non solo le eccellenze enogastronomiche ma anche quelle letterarie, artistiche e culturali promuovendo nel contempo l'attività degli esercizi locali. Vorrei sentitamente ringraziare il Comune di Modena e la Camera di Commercio che hanno patrocinato l'iniziativa, Modenamoremio che l'ha sostenuta in toto e ovviamente la Lambruscheria. A questi si aggiungono tutti gli sponsor e partner che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".

"Questa prima edizione del WineFood Valley ha dimostrato di essere un format vincente - commenta Alessio Bardelli, organizzatore dell'evento - con le prevendite esaurite in pochissimi giorni, numeri importanti di contatti social e web da tantissime città d'Italia, e migliaia di presenze in centro storico che non solo hanno degustato i vini, ma hanno anche partecipato alle tante attività culturali e storiche proposte dalla manifestazione. Abbiamo puntato sull'enogastronomia con i prodotti tipici della Provincia di Modena, e sul proporre le nostre eccellenze culinarie abbinate, nel caso della Lambruscolonga, anche ai vini eccezionali delle cantine del territorio che hanno partecipato all'evento. Ringrazio tutti gli sponsor e i tantissimi partner che hanno contribuito alla realizzazione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione".

Confesercenti Modena e tutto lo staff organizzativo della Lambruscheria dà appuntamento alla prossima edizione di questo evento che ha avuto un ottimo riscontro anche sui canali social.