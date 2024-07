In scadenza 5mila passi carrabili a Modena: ecco come rinnovarli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono circa 5 mila le autorizzazioni per passi carrabili nel Comune di Modena che, emesse nel 1995, scadranno alla fine di quest'anno e necessitano di rinnovo. Questi permessi rappresentano la metà delle autorizzazioni attive in città. Per facilitare il processo di rinnovo, la concessionaria Ica Spa sta inviando comunicazioni ai titolari con tutte le informazioni necessarie.

Dettagli del Rinnovo

La concessionaria Ica Spa, responsabile della gestione del canone dei passi carrabili, ha la sua sede in via Ungaretti 20. Per informazioni, i cittadini possono contattare il numero 059 395814 o scrivere a ica.modena@icatributi.it. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

Lunedì e Giovedì : dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

: dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 Martedì e Mercoledì : dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 17:15

: dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 17:15 Venerdì: dalle 08:30 alle 12:30

Le Autorizzazioni per i Passi Carrabili

A Modena, le autorizzazioni attive per i passi carrabili sono attualmente 9.756. Il canone per queste autorizzazioni è annuale e viene calcolato in base alla larghezza dell'accesso e alla zona di pertinenza, che può essere il centro storico, la città o le aree rurali (forese). In caso di variazione del proprietario, è possibile richiedere la voltura dell'intestazione del cartello.

Il rinnovo delle autorizzazioni è essenziale per garantire la regolarità dell'accesso carrabile e per evitare eventuali sanzioni o disagi. Il Comune di Modena, insieme alla concessionaria Ica Spa, sta lavorando per rendere il processo il più semplice e trasparente possibile per i cittadini.

I titolari delle autorizzazioni in scadenza sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ricevute e a procedere con il rinnovo entro i termini indicati, assicurandosi così la continuità del permesso per il proprio passo carrabile.