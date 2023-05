In Via Canaletto sud lavori di asfaltatura, circolazione sospesa

Da lunedì 29 maggio via Canaletto sud sarà riasfaltata nel tratto tra la rotatoria Finzi e la nuova rotatoria con via Del Mercato. Per consentire l’intervento, che avrà durata di qualche giorno, sarà temporaneamente sospesa la circolazione stradale prima sulla carreggiata con direzione via del Mercato, poi su quella verso via Finzi.

Il percorso alternativo consigliato prevede via Canaletto sud, via Montessori, via Rita Levi Montalcini, via Attiraglio e via Canaletto sud.

In un secondo momento, i lavori di riasfaltatura interesseranno il tratto di strada dalla rotatoria di via del Mercato a quella con via Gramsci.