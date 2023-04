Riqualificata l'area verde di via Donati: giochi e un campo da calcetto

Con oltre quattromila metri quadrati di verde dove trovano spazio un’area giochi rinnovata e arricchita, attrezzi per il fitness, un nuovo campo da calcetto e un maggior numero di piante e alberi, la nuova area verde attrezzata di via Pio Donati è a disposizione dei residenti del quartiere Sacca-Crocetta.

Lo spazio riqualificato che si collega al parco XXII Aprile è stato inaugurato oggi, venerdì 21 aprile, alla presenza del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e di Andrea Bosi, assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche per il lavoro e la legalità, dopo un intervento durato circa quattro mesi che aveva l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area, favorendone la frequentazione da parte degli abitanti e migliorare la vivibilità dell’intera zona, già interessata da importanti progetti di rigenerazione urbana.

“Nell’area nord prosegue il percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana, che contribuisce anche a fare aumentare il valore degli immobili di tutto il quartiere” ha commentato il sindaco Muzzarelli e, facendo riferimento all’approvazione della variazione urbanistica del polo Conad nell’area ex Civ & Civ, ha sottolineato come questo avvenga “all'insegna della sostenibilità e dello sviluppo, con un’impresa che mantiene la presenza e l’occupazione a Modena, dimostra di avere capacità di ascolto e attenzione all’ambiente nel nuovo progetto. Con l’Accordo di programma per la contigua area della ex Pro Latte si continuerà in questa prospettiva”.

Per l’assessore Bosi il parco riqualificato favorirà attività di presidio sociale integrate con iniziative di animazione rivolte a tuto il comparto, con particolare riferimento all’area del parco XXII Aprile, degli orti di viale Gramsci, dell’edificio R-Nord, oltre che allo sviluppo dello spazio Città Sociale e Sicura attivo presso il bar Arcobaleno e al potenziamento degli interventi di educativa di strada. “L’obiettivo – ha sottolineato Bosi - è promuovere la partecipazione di giovani, scuole e famiglie con il coinvolgimento attivo anche dei volontari della sicurezza e dei giovani del progetto Antenne”.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione, curato dal settore Lavori pubblici e dall’Ufficio Legalità e sicurezze del Comune di Modena, è stato anche realizzato un parcheggio su via Donati per un totale di 22 posti auto, è stata potenziata l’illuminazione e installata la fibra ottica funzionale all’impianto di videosorveglianza.

Nell’area giochi sono stati installati una nuova altalena in sostituzione di quella esistente, un secondo gioco a molla e una nuova pavimentazione antitrauma. La nuova area fitness, estesa per circa duecento metri quadrati su pavimentazione di gomma colata antitrauma, comprende attrezzature come sbarre e parallele per gli esercizi.

Sono stati piantate inoltre diverse specie di alberi, in particolare carpini e aceri, e di arbusti e sono stati collocati nuovi arredi e portabiciclette.

I lavori, del valore complessivo di 413 mila euro e che comprendono anche un nuovo parcheggio e il potenziamento dell’illuminazione, sono stati cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna per 160 mila euro, mentre i restanti 240 mila euro sono stati coperti con risorse comunali e rientrano nell'accordo sottoscritto tra Regione e Comune (nell'ambito della legge 24/2003).