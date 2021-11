Castelnuovo, inaugura il centro diurno socio-riabilitativo “Le Querce”

Una sede tutta nuova per il centro diurno socio-riabilitativo “Le Querce” di Castelnuovo Rangone. La struttura, ampliata e completamente rinnovata, si è spostata in centro storico, presso l'edificio dell'ex Nido Blu, in via Fermi 13.

L'inaugurazione è in programma per venerdì 5 novembre alle 16, alla presenza della Vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, che interverrà insieme al Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, al Presidente dell'Unione Terre di Castelli Fabio Franceschini, alla Direttrice del Distretto Ausl di Vignola Federica Casoni e a Massimo Ascari, Presidente della Cooperativa sociale Gulliver.

Nuovi servizi, spazi interni rimodulati, pavimenti e rivestimenti sostituiti, esterni ritinteggiati: così l'immobile di via Verdi ha cambiato volto, trovando una nuova centralità nel paese che non vuole essere solo geografica, ma che si traduce in un maggiore coinvolgimento nella vita del paese. La nuova collocazione del Centro “Le Querce” non risponde infatti soltanto a criteri di funzionalità e miglioramento del servizio, ma anche ad una valorizzazione della struttura e delle attività che si svolgono al suo interno, per far entrare più nel vivo della comunità castelnovese le persone con disabilità che il Centro ospita quotidianamente, come spiega il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi: “È una grande soddisfazione presentare alla comunità la nuova sede del Centro 'Le Querce', uno spazio rinnovato, con tanto verde all'esterno, ancora più adeguato alle esigenze delle persone che lo vivono. Avvicinare la struttura al centro storico – rimarca il Sindaco Paradisi – è stata una scelta precisa dell'Amministrazione, perché vogliamo rendere sempre più partecipi alla vita della comunità tutte le ragazze e i ragazzi che il Centro ospita”.

A fronte di un investimento complessivo di 100mila euro, la riqualificazione del Centro “Le Querce” ha portano anche ad un aumento dei posti a disposizione, dai 16 precedenti ai 18 attuali, oltre ad ambienti più spaziosi e adeguati alle esigenze degli ospiti e del personale della Cooperativa sociale Gulliver che lo gestisce. All'inaugurazione sarà presente anche una delegazione del Lions Club di Castelnuovo Rangone, che si è impegnato a finanziare l'acquisto di un gioco inclusivo da collocare nell'area esterna.