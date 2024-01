Inaugura la "palestra della memoria" contro il decadimento cognitivo

Mercoledì 24 gennaio 2024 è stata inaugurata, al il Circolo Fossetta di Sassuolo, la prima “Palestra della Memoria” del Distretto di Sassuolo.

La Palestra della Memoria si configura come uno spazio in cui, attraverso lo svolgimento guidato di esercizi di allenamento delle funzioni cognitive, si realizza un’attività di prevenzione del decadimento cognitivo.

La Palestra della Memoria accoglie infatti anziani autosufficienti, che troveranno presso palestra anche un’opportunità aggregativa e socializzante. Le attività sono gestite e svolte da un gruppo di volontari appositamente formati dalle neuropsicologhe del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'Ausl di Modena, che ne garantiscono anche la supervisione.

Il progetto si inserisce nella più ampia azione di sistema –denominata Dementia Friendly Community (DFC)– Comunità Amica delle persone con Demenza- che l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e l’Ausl- Distretto di Sassuolo, in collaborazione con l’Associazione Sostegno Demenze (Ass.S.De), portano avanti ormai da anni per promuovere una comunità accogliente ed amica nei confronti delle persone con difficoltà di memoria.

In particolare, le Palestre della memoria sono frutto di una co-progettazione che ha visto l’attiva partecipazione non solo di Unione, Ausl e Ass.S.De, ma anche di altre realtà associative del territorio, tra cui la Croce Rossa Italiana - Comitato di Sassuolo e l’Associazione CSI del Circolo Fossetta di Sassuolo. Il progetto di comunità è stato reso possibile anche grazie al contributo del Rotary Club Sassuolo, che ha permesso l'acquisto di materiali per le attività della palestra.

La Palestra della Memoria è aperta ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11:30, presso il Circolo Fossetta, in Viale Guicciardini n°15 Sassuolo. La frequenza è gratuita, per accedere è però necessaria l’iscrizione contattando, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15, il numero 351-7299840