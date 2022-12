Inaugurata la capanna del presepe realizzata dagli studenti dell’Istituto d’Arte “A. Venturi”

È stata inaugurata questa mattina in Piazza Roma, presso il presepe posto ai piedi dell’imponente abete luminoso, la capanna in legno realizzata da DAF srl di Giorgio Tavernari e sostenuta da Modenamoremio, sulla quale hanno lavorato gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ B durante il corso di Design della Ceramica dell’Istituto d’Arte “A. Venturi”, inserendovi preziosi inserti in ceramica.

Presenti all’inaugurazione insieme al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’Assessore alle Politiche Economiche Ludovica Carla Ferrari, il Direttore di Modenamoremio Maria Carafoli, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Luigia Paolino e gli studenti-artisti delle classi 3^, 4^ e 5^ B con i loro insegnanti, la Prof.ssa Maria Grazia Villani e il Prof. Italo Consorti.