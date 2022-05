Inaugurata la clinica Dardano, centro di riferimento per la cura e il riequilibrio dell’Immagine Corporea

Grande soddisfazione domenica 29 maggio per il dott. Pietro Loschi e il Comune di Medolla dove è stata inaugurata CLINICA DARDANO- Chirurgia Plastica e riequilibrio dell’immagine corporea, il nuovo poliambulatorio chirurgico fortemente voluto dal dott. Pietro Loschi, Chirurgo Plastico Ricostruttivo ed Estetico nativo di Mirandola e presente da anni anche nelle città di Bologna e Milano, e dalla sorella Gloria,

“Clinica Dardano è stata studiata, progettata e realizzata per accogliere le specializzazioni mediche maggiormente coinvolte nella tutela della salute, del benessere e della cura della persona. Si propone come centro di riferimento non solo per la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, ma per tutte le discipline sanitarie operanti nell'ambito del Riequilibrio dell'Immagine corporea” racconta il dott.Loschi, per anni in forze all’Istituto Europeo Oncologico di Milano e da sempre presente con la sua attività sul territorio modenese. Un'attenzione speciale è prestata alla tutela della qualità di vita e dell’equilibrio psicofisico della donna nelle principali fasi della vita, con particolare cura al recupero dell'immagine corporea dopo malattia oncologica.

Al taglio del nastro e al primo ingresso in clinica avvenuto in diretta sui canali social di Clinica Dardano, la presenza del Sindaco di Medolla Alberto Calciolari che, in una giornata tanto importante per il Comune di Medolla a dieci anni dal sisma, ha ribadito la stima verso i fratelli Loschi e l’intera famiglia- “voglio ringraziare chi crede in questi territori, ai professionisti come il dott. Pietro Loschi che hanno creduto in queste zone portando valore aggiunto e qualità al nostro territorio. Qualità e valori che si esprimono nelle forme e nei contenuti di Clinica Dardano.”

“Clinica Dardano nasce dalla necessità di far combaciare un trattamento, medico o chirurgico, con precisi requisiti e standard qualitativi nella scelta delle attrezzature e del personale sanitario, mettendo al primo posto il comfort e la privacy della persona che si affida a noi” spiega Gloria, da anni al fianco del fratello nell’attività chirurgica e oggi legale rappresentante e direttore generale di Clinica Dardano.

Clinica Dardano è un poliambulatorio chirurgico privato non convenzionato che arricchisce il territorio della Bassa Modenese del servizio di "chirurgia ambulatoriale" con la quale si intende la possibilità clinica e organizzativa di effettuare interventi chirurgici

e procedure diagnostiche/terapeutiche invasive e semi-invasive, in anestesia locale o locoregionale con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento sul territorio per la chirurgia ambulatoriale plurispecialistica.

Il coraggio di un medico, una visione multisciplinare e moderna della Salute, la forza di un gruppo di professionisti uniti dalla passione e dal desiderio di essere di aiuto alle persone. Questa è Clinica Dardano.